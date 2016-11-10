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Валетов: прекращаем панику и очередную зраду

Валетов: прекращаем панику и очередную зраду
Система выборов в США нормально функционирует с 1787 года, и выборы были не у нас, а в США, поэтому пора прекращать всю эту панику и очередную зраду.

Как информирует replyua.net, об этом на Обозревателе пишет Ян Валетов. По словам известного писателя, политика США оказывает огромное влияние практически на все, но США являются лишь одним из факторов. «Вспомним обещание Обамы о ликвидации Гуантанамо – тюрьма существует до сих пор. Что бы мы не слышали от президента, он будет делать лишь то, что ему нужно. Американцы выбрали себе сексиста, расиста и популиста, но они так хотели сами. Получается, что Трамп для Америки более понятен, а также более симпатичен, нежели Клинтон. Мои друзья голосовали и за Клинтон, и за Трампа. И это вполне нормально», пишет Валетов.

«Пора оставить фразы о том, что вам не нравится рыжая морда Трампа. Надо понять, что с его приходом политика США мало изменится. Может измениться риторика, но, что касается всех остальных действий, они должны получить одобрение Сената и Конгресса», отмечает писатель.
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