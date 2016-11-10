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Боровой: я не занимал никакой позиции в споре Клинтон и Трампа

Боровой: я не занимал никакой позиции в споре Клинтон и Трампа
На своей странице в Фейсбуке российский политик Константин Боровой обращается к своим подписчикам, чтобы прояснить ситуацию касательно выборов в США, информирует replyua.net.

По его словам, в споре Трампа и Клинтон он не занимал ничью позицию, и на протяжении долгого времени лишь цитировал результаты опросов, которые проводились в США. «Я еще раз повторяю – мне не нравятся оба кандидата. Как многим демократам, мне не нравится Клинтон. Как многим республиканцам, мне не нравится Трамп. Оба кандидата пытались договориться с полковником КГБ, а у этого человека отсутствуют представления о честности и чести», пишет Боровой. Политик также отмечает, что теперь остается только ждать и наблюдать за тем, что получится у Трампа. «Хочется надеяться, что вслед за Рейганом Трамп очень быстро произнесет слова об империи зла», добавляет Боровой.

Пост политика набрал много лайков, и пользователи активно его комментировали. Как оказалось, мнения пользователей о кандидатах разделились – кто-то активно поддерживает Трампа, а кто-то признается, что является активным сторонником Клинтон.
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