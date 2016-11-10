Таран розповів де шукати відповіді на питання про майбутню політику Трампа

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Політолог Серій Таран пояснив на що варто звернути увагу для того, аби розуміти майбутні вектори політики Сполучених Штатів Америки за президентства республіканця Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.За словами Тарана, у першу чергу потрібно прослідкувати хто саме отримає посади в адміністрації Трампа – його радники, помічники, консультанти і міністри здебільшого і визначатимуть повістку дня американської політики. Крім того, варто мати на увазі, що зараз Трамп відчуватиме потребу консолідувати республіканців, які пережили розкол через його одіозну передвиборну кампанію. По-друге, політолога цікавить хто ж очолить зовнішньополітичне відомство – а це дуже важлива посада, особливо для нас. Крім того, варто з’ясувати до яких поступок перед суспільством готовий Трамп? Відразу після виборів кожен із новообраних президентів дещо пом’якшує свою риторику і відмовляється від радикальних рішень для того, щоб примирити суспільство, збурене передвиборними перегонами.І останнє – що може запропонувати Трамп західним партнерам? Не секрет, що його люблять у Москві, але не в Брюсселі. Але без співпраці із Заходом, яка вимагає компромісів, новообраному президенту може забракнути сил для того, щоб «зробити Америку великою». Тож найцікавіше ще тільки починається, - наголошує політолог.