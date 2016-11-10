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Таран розповів де шукати відповіді на питання про майбутню політику Трампа

Таран розповів де шукати відповіді на питання про майбутню політику Трампа
Політолог Серій Таран пояснив на що варто звернути увагу для того, аби розуміти майбутні вектори політики Сполучених Штатів Америки за президентства республіканця Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на допис експерта в Фейсбук.

За словами Тарана, у першу чергу потрібно прослідкувати хто саме отримає посади в адміністрації Трампа – його радники, помічники, консультанти і міністри здебільшого і визначатимуть повістку дня американської політики. Крім того, варто мати на увазі, що зараз Трамп відчуватиме потребу консолідувати республіканців, які пережили розкол через його одіозну передвиборну кампанію. По-друге, політолога цікавить хто ж очолить зовнішньополітичне відомство – а це дуже важлива посада, особливо для нас. Крім того, варто з’ясувати до яких поступок перед суспільством готовий Трамп? Відразу після виборів кожен із новообраних президентів дещо пом’якшує свою риторику і відмовляється від радикальних рішень для того, щоб примирити суспільство, збурене передвиборними перегонами.

І останнє – що може запропонувати Трамп західним партнерам? Не секрет, що його люблять у Москві, але не в Брюсселі. Але без співпраці із Заходом, яка вимагає компромісів, новообраному президенту може забракнути сил для того, щоб «зробити Америку великою». Тож найцікавіше ще тільки починається, - наголошує політолог.
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