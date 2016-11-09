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СпецтемаДосрочное голосование в США: известен победитель

Портников: поцелуя Трампа с Путиным не будет

Портников: поцелуя Трампа с Путиным не будет
По мнению многих, «дружба» Путина с Трампом – это то, чем себя пугают европейцы и украинцы в частности, потому что такой вариант развития событий им казался самым закономерным. Однако Виталий Портников заявляет, что так могут мыслить только те, кто до сих пор не избавился от инфантильного мышления – об этом сообщает replyua.net.

Блогер подчеркивает, что вариант развития событий, описанный выше – это ситуация, которая была бы в случае, если бы речь об украинских выборах, но выборы прошли в США, а не в Украине. Портников напоминает, что Россия на территории Украины воюет с США, а не на американской территории с Украиной. Журналист отмечает: «У клептократического путинского режима нет никакого другого инструмента доказательства своей эффективности, кроме демонстрации величия. И делать РФ это может только одним способом – унижая США и американцев». Портников подчеркивает, что именно это продемонстрировали опосредованные военные конфликты России и США во Вьетнаме, Сирии, Украине.

По мнению журналиста, Барак Обама к этой линии поведения России относился сдержано – ждал, пока химера сожрет себя сама, однако Трамп так поступить не сможет. «У нового президента США два выхода: попытаться заставить Кремль перестать хулиганить в обмен на снятие санкций, или полностью прекратить агрессию России, не допустив унижения США, американцев и его лично – нового лидера американской нации». «Так что поцелуя Трампа с Путиным не будет», - резюмирует Портников.
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Горячая тема: Досрочное голосование в США: известен победитель
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