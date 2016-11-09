Хто голосував за республіканця?

Наразі стало відомо, хто і де голосував на «новоспеченого» президента США Дональда Трампа. За республіканця голосували переважно чоловіки за 35 років. Про це можна дізнатися з даних екзит-полів, які опублікувало видання ВВС, передає replyua.net.
Згідно з даними дослідження, чоловіча частина Сполучених Штатів голосувала більше за Трампа, ніж жіноча. 54 відсотки жінок голосували за представника Демократичної партії Хілларі Клінтон. 53% американців чоловічої статі віддали перевагу представнику Республіканської партії Дональду Трампу.
Також переважна кількість людей похилого віку голосували за Республіканського висуванця. Згідно з результатами дослідження, чим старший вік американців, тим більше їх голосує за Дональда Трампа. За нього також голосувала переважна кількість світлошкірих американців, які в цьому році становили значну частину виборців (71%). Хілларі Клінтон знайшла підтримку серед молодшого покоління громадян США та темношкірого населення. Як повідомлялося раніше і неодноразово, за даними різних організацій, які проводили опитування, переможцем на виборах президента Сполучених Штатів мала б стати демократ Хілларі Клінтон.
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