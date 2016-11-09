Манн рассказал, какие из предвыборных обещаний выполнит Трамп

Соломон Манн на своей странице в Facebook пишет о том, что Трамп «полон рвения работать» и приступит к выполнению своих обещаний уже этой ночью, собрав свою команду. Чтобы выиграть время, он полностью использует эти два месяца до инаугурации, чтобы в свои 100 дней показать реальный результат исполнения своих предвыборных обещаний – об этом сообщает replyua.net.
Манн пишет, что он сделал такое заключение потому, что сегодня Руди Куини, известный адвокат на Уолл Стрит, написал сегодня в своем Twitter: «...уау, Трамп вызывает нас сегодня вечером. Думаю не для того чтобы напиться за свою победу». Манн пишет: «Как истинный бизнесмен, Трамп уже хватает быка за рога: он призвал американцев взяться за работу «прямо сейчас», а американцы нация весьма способная и очень мобильная - они возьмутся, в этом нет сомнения. А Трамп, если он уже этой ночью засядет с юристами на совещания, видимо, тоже полон планов и намерения работать».
В то же время, блогер сообщает: «Совершенно очевидно и предсказуемо, что Трамп не собирается исполнять все свои предвыборные обещания. Для кого это не очевидно - тот видимо только вчера родился». По мнению Манна, Трамп выполнит только те обещания, которые окажутся самыми эффектными, самыми запоминающимися для избирателей. К таким шагам Трамп относит борьбу с мигрантами, уничтожение ИГИЛ, возведение стены на границе с Мексикой, вывод американского бизнеса из Китая, «разделение и властвование» над членами ЕС, перенесет посольство США в Израиле в Иерусалим, кардинально изменит отношения США и РФ, а также будет «более строгим» по отношению к Украине.
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