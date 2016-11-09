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СпецтемаДосрочное голосование в США: известен победитель

Чалый: Украина только выиграет от победы Трампа

Чалый: Украина только выиграет от победы Трампа
Валерий Чалый, посол Украины в Соединенных Штатах, заявил о том, что после победы Дональда Трампа на выборах Украина заручится мощной поддержкой со стороны Конгресса США, сообщает replyua.net со ссылкой на ВВС-Украина. По словам дипломата, имеются вопросы, которые необходимо рассмотреть в Конгрессе США для Украины.

«Абсолютно все конгрессмены – и демократы, и республиканцы – высказываются в поддержку Украины, и эти конгрессмены победили в своих округах», отметил Чалый. Также посол уверен, что в сложившейся ситуации Киев может смело рассчитывать на принятие законов в поддержку Украины. «Я очень оптимистично смотрю на эту ситуацию, и после прихода Трампа многие процессы даже пойдут быстрее. Старая администрация смотрит только на старые проблемы, а новые политики будут обращать внимание на перспективу», уверен Чалый.

Напомним, что сегодня на президентских выборах в США победил республиканец Дональд Трамп, и это стало неожиданностью для всего мира. Он получил даже больше голосов от выборщиков, чем необходимо для победы.
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