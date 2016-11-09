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Дональд Трамп – новый президент Соединенных Штатов

Дональд Трамп – новый президент Соединенных Штатов
На выборах в Соединенных Штатах победу одерживает Дональд Трамп, передает replyua.net со ссылкой на все мировые СМИ. По состоянию на 10 часов утра по киевскому времени, Трампу отдали голоса 290 выборщиков, а Хиллари Клинтон – только 218 выборщиков.

Неопределившихся выборщиков остается всего тридцать, и это значит, что уже ничего не помешает республиканцу одержать самую сокрушительную в истории США победу на президентских выборах. Сейчас Трамп произносит победную речь. Он пообещал искоренить безработицу в Америке и улучшить инфраструктуру. Хиллари Клинтон поздравила Трампа с победой и признала свое поражение. Партнер Трампа по избирательной кампании Майкл Пенс несколько минут назад заявил: «Американцы сделали свой выбор – народ выразил свою волю и сказал свое слово».

Напомним, что для победы на выборах кандидату необходимо набрать не меньше 270 голосов выборщиков. Несмотря на все прогнозы, которые давались накануне выборов, республиканец не только набрал минимум, но и собрал максимальное количество голосов в большинстве штатов. Исход этих президентских выборов можно считать самым непредсказуемым за всю историю США.
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