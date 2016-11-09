The NewYork Times полностью изменил прогноз по итогам выборов в США

Во вторник вечером популярное издание изменило свой прогноз в пользу Дональда Трампа, сообщает replyua.net. Журналисты оценивают шансы Трампа на победу в 95 процентов, несколько минут назад сотрудники The NewYork Times заявили о том, что нет никаких сомнений в том, что республиканец опережает свою соперницу.
До начала голосования это издание прогнозировало победу Клинтон с вероятностью в 85 процентов. Между тем, продолжают приходить новые данные после подсчета голосов в США. Телекомпания Фокс Ньюз отдает Трампу уже 232 голоса выборщиков, Клинтон – всего 209 голосов. Несколько минут назад в США закрылся последний участок – в поселке Адак на одноименном острове, который принадлежит штату Аляска. Здесь победителю достанутся три голоса выборщиков. Чтобы победить на выборах, за одного из кандидатов выборщики должны отдать не меньше 270 голосов.
В штате Джорджия обработали большинство бюллетеней – у Трампа почти 52 процента, у Клинтон – только 45 процентов голосов избирателей. По прогнозам The NewYork Times, это еще не окончательные итоги. Вероятнее всего, Дональд Трамп получит 297-301 голосов выборщиков. Напомним, что всего их 538 человек.
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