Питання летальної зброї для України буде розглядатися в США при Клінтон - дипломат



У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки і надалі буде активно розглядатися тема передачі Україні летальної зброї для боротьби з противником, але при умові, що новим президентом



«Наскільки вам відомо, питання обговорення летальної зброї дуже активно розглядалося в адміністрації президента при Бараку Обамі. Проте через деякий час переговорів сам президент заявив, що такий крок може викликати провокацію і в результаті спричинити ескалацію конфлікту. Судячи з деякий моментів, на мій особистий погляд, тема постачання летальної зброї буде розвиватися під час президентства Хілларі Клінтон», - сказав дипломат.



В той самий час Макфол наголосив, що на сьогоднішній день не можна конкретно сказати, яке буде рішення, оскільки в АП США є і будуть люди, в яких будуть на це різні погляди. Одні знайдуть аргументи на підтримку цієї ідеї, а інші будуть її спростовувати. Також колишній посол закликав РФ зробити певні кроки з деескалації війни на Донбасі, щоб не допустити надходження летальної зброї до України.



Горячая тема: Портников объяснил, почему ушел Саакашвили Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter У адміністрації президента Сполучених Штатів Америки і надалі буде активно розглядатися тема передачі Україні летальної зброї для боротьби з противником, але при умові, що новим президентом США стане представник демократичної партії Хілларі Клінтон. Про це розповів колишній посол Америки в Російській Федерації Майкл Макфол, який вважається однодумцем Клінтон, пише видання «Інтерфакс-Україна», передає replyua.net «Наскільки вам відомо, питання обговорення летальної зброї дуже активно розглядалося в адміністрації президента при Бараку Обамі. Проте через деякий час переговорів сам президент заявив, що такий крок може викликати провокацію і в результаті спричинити ескалацію конфлікту. Судячи з деякий моментів, на мій особистий погляд, тема постачання летальної зброї буде розвиватися під час президентства Хілларі Клінтон», - сказав дипломат.В той самий час Макфол наголосив, що на сьогоднішній день не можна конкретно сказати, яке буде рішення, оскільки в АП США є і будуть люди, в яких будуть на це різні погляди. Одні знайдуть аргументи на підтримку цієї ідеї, а інші будуть її спростовувати. Також колишній посол закликав РФ зробити певні кроки з деескалації війни на Донбасі, щоб не допустити надходження летальної зброї до України.