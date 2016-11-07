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Голосование на выборах президента США уже началось - из космоса

Голосование на выборах президента США уже началось - из космоса
Associated Press сообщает, что американец Шейн Кимброу, находящийся на Международной космической станции, уже проголосовал на выборах президента Соединенных Штатов Америки – об этом передает replyua.net.

Агентство сообщает, что американский астронавт стал первым гражданином США, проголосовавшим на выборах президента США 2016 года. Он сделал это с помощью специального электронного бюллетеня через сети NASA заранее, потому что процедура требует некоторого времени, и, сделав это позже, он бы не успел. Из NASA файл с его «голосом» передадут по электронной почте в графство Хьюстон. Кимброу заявил: «Я проголосовал из космоса. К моменту моего возвращения на Землю, в США уже будет новый президент». Associated Press пишет, что американские астронавты в значительной степени аполитичны. Кимброу ранее говорил журналистам, что «будет рад приветствовать любого президента США, кто бы им ни стал».

Голосовать из космоса астронавтам США позволяет закон Техаса от 1997 года, в соответствии с которым, находясь в космической миссии, они должны передавать свой «голос» в специальном электронном бюллетене из NASA, а находясь на Земле, в США, – голосовать на избирательном участке в Хьюстоне. В данный момент Кимброу находится на орбитальной станции с двумя россиянами, в конце текущей недели к ним присоединятся еще один американец, россиянин и француз.

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