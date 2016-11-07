Накануне выборов Клинтон опережает Трампа с большим разрывом - NBC News

Информационное агентство NBC News сообщает, что за день до выборов президента Соединенных Штатов Америки рейтинги Клинтон и Трампа вновь изменились – Клинтон удалось увеличить отрыв за прошедшие выходные – об этом информирует replyua.net.
По мнению издания, исходя из мнения «определившихся» штатов, Клинтон достанутся 274 голоса выборщиков, Трампу – 170. При этом, даже если «неопределившиеся» штаты поддержат Трампа, это добавит ему не более 94 дополнительных голосов, что не позволит ему опередить Клинтон. Другой опрос, проведенный социологическим центром Ipsos совместно с Reuters, показал, что Клинтон опережает Трампа на четыре процента. Исследования, проведенные ABC и Washington Post, также показали, что отрыв Клинтон составляет 4%, хотя еще в пятницу опросы показывали разницу в рейтингах республиканца и демократки в 2%. Los Angeles Times сегодня заявила, что большинство «неопределившихся» штатов отдадут предпочтение Клинтон – там ее перевес составит пять процентов.
Электорат Трампа состоит из богатых белых мужчин, верующих и лиц преклонного возраста. Клинтон хотят отдать свои голоса меньшинства, женщины и граждане США со средним заработком.
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