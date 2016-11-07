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Політолог розповів про американські вибори з місця події

Політолог розповів про американські вибори з місця події
Політолог Тарас Березовець, який наразі перебуває в Сполучених Штатах Америки для спостереження за ходом передвиборних перегонів, дав коментарі останнім новинам з місця події, - про це інформує replyua.net з посиланням на сторінку експерта в Фейсбук.

За словами Березовця, ситуація й досі лишається невизначеною. Незважаючи на більш високий рейтинг кандидата від демократів Гіларі Клінтон, її перемогу не можна спрогнозувати із стовідсотковою імовірністю. Основною проблемою в даному аспекті лишається проблема явки – основний електорат Трампа – білі чоловіки середнього і старшого віку – дуже мотивований прийти на вибори. Ті, хто віддає перевагу Клінтон (жінки, молодь, представники етнічних меншин), у свою чергу, дуже рідко з’являються на виборчі дільниці для голосування. Саме тому основний акцент виборчий штаб Клінтон зараз робить не на рекламі, а на «залякуванні» виборців – мовляв, розрив із Трампом скорочується, обов’язково потрібно прийти на вибори.

Основною подією вчорашнього дня Березовець називає заяву очільника ФБР, який наголосив, що нова перевірка щодо Клінтон не виявила ознак кримінального правопорушення. Трамп жорстко розкритикував цю позицію. Відтак «на горіхи» від одіозного політика отримали всі журналісти, які його критикують. Доволі цікавий момент – у пресі з’явились повідомлення про те, що штаб Клінтон закупив шалену кількість феєрверків. Березовець розцінює це як один із способів психологічного тиску.

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Важное за день
06 ноя 2016
30641

Майя Санду поблагодарила украинцев за поддержку в борьбе с кремлевской пропагандой

Майя Санду, министр просвещения Молдовы сегодня высказала слова благодарности в адрес «представителей всех стран мира», которые оказываются в борьбе с пророссийской пропагандой в связи с ее участием


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