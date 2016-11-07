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Трамп втік із трибуни під час зустрічі з виборцями (відео)

Трамп втік із трибуни під час зустрічі з виборцями (відео)
Черговий конфуз стався із висуванцем республіканців на пост президента Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом під час розмови з виборцями, - про це replyua.net повідомляє, посилаючись на публікацію видання «LB».

Так, проводячи зустріч із виборцями у місті Ріно (штат Невада), Трамп звернув увагу на одного із присутніх, який поводив себе агресивно. Охоронці Трампа здійснили його екстрену евакуацію, а чоловіка заарештували. Під час обшуку виявилось, що затриманий не має при собі зброї чи інших предметів, якими б він міг завдати шкоди оточуючим.

Видання, які традиційно підтримують демократів, широко повідомили про цей епізод. Більше того, паралельно із цим випадком відбулась інша доволі помітна подія: на мітингу на підтримку Клінтон, де виступав її однопартієць, чинний президент США Барак Обама, один із присутніх почав викрикувати антиклінтоновські лозунги. Охорона вирішила його вивести, проте Обама заступився за чоловіка, зазначивши, що американці мають право висловлювати свої думки вільно. Як зазначають оглядачі, ці два інциденти є доволі показовими. Відтак Трамп зазнав нового удару по репутації, Клінтон же завдяки Обамі отримає плюс ще кілька голосів.


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