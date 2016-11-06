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Останній компромат передвиборних перегонів: У Клінтон просять не звертати уваги на нові документи в WikiLeaks

Останній компромат передвиборних перегонів: У Клінтон просять не звертати уваги на нові документи в WikiLeaks
За два дні до голосування на президентських виборах у Сполучених Штатах Америки ніхто не береться прогнозувати їх результати, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Лента.ру».

Так, одним із найбільших скандалів передвиборних перегонів стало опублікування так званих «листів Подести» (Джон Подеста очолює передвиборний штаб Гіларі Клінтон – ред.), отриманих внаслідок злому поштових серверів Демократичної партії Сполучених Штатів. У них міститься інформація про фінансування Благодійних фондів Клінтонів, про ядерну енергетику, боротьбу з тероризмом тощо. Ці листи було написано за кілька останніх років і вони публікувались на скандальному сайті WikiLeaks блоками по кілька сотень з середини літа. Переважна більшість оглядачів наголошує, що зміст листування кидає тінь на кандидата від демократів Гіларі Клінтон. Оприлюднення останньої «порції» листів, яка, як свідчать чутки, містить «вбивчий компромат», анонсовано на найближчі два дні.

Відтак, представниця виборчого штабу Клінтон Дженіфер Палмьєрі у своєму Twitter наголосила, що останні «брехливі матеріали», які оприлюднить скандальний сайт, будуть, скоріше за все, фейком. Представники WikiLeaks відразу зреагувала на це повідомлення і заявили, що найбільша брехня – це заяви членів команди Клінтон. Оглядачі зазначають, що вибір часу оприлюднення матеріалів щонайкраще підходить для того, аби завдати непоправної шкоди рейтингу Клінтон – відомості донесуть до електорату, але сам кандидат вже не встигне їх прокоментувати.

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