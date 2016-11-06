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Обнародован самый последний рейтинг Клинтон и Трампа перед выборами

Обнародован самый последний рейтинг Клинтон и Трампа перед выборами
Телеканал АВС и издание Вашингтон Пост провели самый последний опрос среди американцев перед предстоящими президентскими выборами в Соединенных Штатах.

Как сообщает replyua.net, кандидат от Демократической партии снова вырывается вперед. Согласно результатам последнего исследования, за Дональда Трампа проголосуют всего 43 процента избирателей, а за Хиллари Клинтон – 48 процентов американцев. Три дня назад Вашингтон Пост также публиковал результаты опроса, и тогда разница между Трампом и Клинтон составляла четыре процента. Еще неделю назад Трампу удавалось вырваться вперед, но только на один процент, и из-за того, что в ФБР заявили о возобновлении расследования против Клинтон. Однако не нужно забывать, что последнее слово на президентских выборах в Америке будет за так называемыми выборщиками.

Голоса избирателей каждый штат будет считать отдельно, и они не будут суммироваться. На основании результатов выборщики в каждом штате проголосуют за кандидата, который набрал наибольшее количество голосов. Победу одержит тот, кто получит 270 голосов выборщиков.

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