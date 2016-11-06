В США стартовали самые необычные учения из-за астероида

Власти Соединенных Штатов отрабатывают ситуацию возможного столкновения астероида с Землей и проводят массовые учения.
Как передает replyua.net cо ссылкой на пресс-службу НАСА, недавно были проведены командно-штабные учения из-за возможного столкновения космического объекта с планетой, а результате которого могут быть самые разрушительные последствия. Учения организовали Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям и НАСА. Также активное участие в мероприятиях принимал Пентагон. 25 октября первые учения проходили в штате Калифорния, городе Эль-Сегундо. Организаторы мероприятий по «спасению человечества» даже написали сценарий, согласно которому в сентябре 2020 года с Землей столкнется астероид размером 100 на 250 метров.
Этот сценарий, как заявили в НАСА, может произойти в реальной жизни, поскольку ранее ученые утверждали, что вероятность столкновения составляет всего два процента, однако позже многие исследователи отметили, что вероятность столкновения небесного тела с Землей намного выше. По сценарию астероид должен упасть в южной части Калифорнии.
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