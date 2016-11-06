Трамп влияет на итоги выборов в США, - СМИ

Сотрудники телеканала CNN обвиняют Трампа в новом способе влияния на избирателей, информирует replyua.net. Как стало известно, одна из британских компаний собирала информацию об избирателях, после чего подстраивала психологическую рекламу под этих людей. На телеканале заявили, что речь идет о компании Cambridge Analytica, которую миллиардер активно спонсируют.
На протяжении некоторого времени компания получала от Трампа деньги, и общая сумма может достигать пяти миллионов долларов. Трамп платил деньги, чтобы сотрудники компании убедили избирателей проголосовать за него, а не за Клинтон. Сотрудники лондонской фирмы составляли психологический портрет избирателя, после чего использовали хитрую рекламу, которая могла повлиять на решение в пользу кандидата.
Представители фирмы изучали своих «жертв» по их страницам в соцсетях, после чего начинали «атаку». В сообщении телеканала говорится о том, что данные об избирателе сопоставлялись с голосованием на прошлых президентских выборах, с привычками, с любимыми передачами и т. д. Напомним, что выборы в США пройдут через два дня.
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