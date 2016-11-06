Флинт: подниму вам настроение

Все ориентируются только по опросам, и они считаются очень научным делом, и нужно понимать, что подразумевается под опросом, а что – под мусором пропаганды, поэтому очень хочется поднять всем настроение. Как передает replyua.net, об этом на Обозревателе пишет историк Александр Флинт. По его словам, критерии опросов бывают разными, и результаты зависят от штатов, возраста людей, их национальности, времени проведения исследования.
«Еще накануне мы изучали результаты опросов, проведенных в понедельник и вторник, и на обнародование результатов обычно уходит не меньше трех суток, и понедельник был первым рабочим днем после того, как глава ФБР сделал новое заявление. В выходные редко кто проводит опросы, и именно поэтому понедельник и вторник стали самыми плохими днями для Клинтон. Это был вброс мусора, который играет против демократки. Эта гонка с минимальными отрывами, поэтому, прибавь себе Трамп хотя бы один процент в неопределившемся штате, это могло бы сыграть против демократки», отмечает историк.
По словам Флинта, уже сегодня на улице Клинтон начался праздник, а все потому, что демократка привлекла нужных людей, а также все аргументы и деньги. И если говорить о том самом одном проценте, то в дело вмешаются и Сандерс, и Обама, и Билл Клинтон, и этот процент будет получен.
«Сегодняшние опросы – это мнение людей в среду и четверг, а завтра мы уже увидим и результаты пятничных опросов, и они будут лучшими для Клинтон. Я не вижу никакой паники в штабе демократки. У нее ей доступ к самым свежим опросам, и не общие данные, а по каждому штату, и им известно куда больше, чем простым обывателям. Я не социолог, но могу сказать – пора всем успокоиться. Лично мы никак не можем повлиять на ситуацию, но там все под контролем», уверен Флинт.
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