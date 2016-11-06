Фельштинский: если не вмешивается Америка, все заканчивается войной

Юрий Фельштинский пишет на «Гордоне» о том, что в программах кандидатов на пост президента США его волнует только внешняя политика, сообщает replyua.net. По словам доктора исторических наук, кандидаты говорят и о внутренних проблемах, однако внешнеполитический аспект сейчас волнует больше.
«Что касается Трампа, то все его программы сводятся к изоляционизму, а Клинтон, напротив, предлагает продолжить политику вмешательства, которая свойственна для Соединенных Штатов. Трампу не хочется тратить деньги на внешнеполитические проекты, которые, с его точки зрения являются убыточными для страны. Нужно отметить, что любой внешний проект никогда не приносит прибыли, более того, нужно обратиться к истории – два раза Америка не вмешивалась в дела Европы, и это закончилось большой войной – с 1919 по 1939 годы, когда США были в трамповском «изоляционизме», и до 1914 года. Европа развязала мировые войны, и Америка вмешивалась в эти дела не до, а уже во время войны», пишет Фельштинский. По его словам, политика Клинтон может быть, и не идеальная, но она намного безопаснее программы Трампа, который вообще не хочет куда-то вмешиваться.
«Внешнеполитическая программа республиканца не выдерживает никакой критики. Трамп хорошо отзывается о Путине, предлагает свернуть НАТО, а ведь Путина не критикует только ленивый. Интересно и то, что своими словам Трамп отваживает от себя сторонников, а ведь они ему так нужны в день выборов. Вывод напрашивается сам собой – его поведение – это поведение агента. Ослабление НАТО не поддержит ни одна восточноевропейская страна, ведь им нужны гарантии безопасности. Трамп намекает на то, что Украина должна быть под влиянием России, и такая позиция отталкивает от республиканца не только американцев, но и украинцев», отмечает эксперт. Он пишет, что у него нет ни одного доказательства того, что Трамп сотрудничает с Кремлем, однако поведение миллиардера всегда указывает на эту схему, иначе зачем бы он тогда терял своих сторонников?
«Не знаю, когда завербовали Трампа. Может быть, три года назад, когда он был в Москве на конкурсе красоты. Но я знаю, что американские избиратели, и среди них много выходцев из РФ, на этих выборах проголосуют за Трампа, потому как они за Путина. Уверен, что никто из русских не отдаст свой голос за Хиллари. И выборы в США, которые пройдут через пару дней, станут настоящим референдумом о будущем Ближнего Востока и Европы. Если выберут Трампа, Европу оставят на произвол судьбы, и ее восточные страны будут оккупированы Путиным. Ближний Восток тоже переживет жуткие времена, и больше всего достанется многострадальному Израилю», уверен Фельштинский.
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