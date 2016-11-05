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В день виборів у США можливі теракти

В день виборів у США можливі теракти
Спецслужби Сполучених Штатів Америки попереджають владу країни про ймовірні терористичні акти, які можуть відбутися в день президентських виборів у США (8-го листопада 2016 року). Головними ініціаторами цього можуться стати, зокрема, представники терористичного угрупування «Аль-Каіда». Про це пишуть у виданні DW.com, посилаючись на дані телевізійного каналу CBS, передає replyua.net.

У повідомленні зазначається, що потенційно головні цілі для проведення терактів можуть бути в трьох штатах: Техас, Нью-Йорк та Вірджинія. Також представники Reuters отримали від американського уряду повідомлення, що наразі влада США збирає всі можливі дані своєї розвідки про потенційну загрозу терактів на день президентських виборів. Головними підозрюваними являються терористи «Аль-Каіди». Уряд США вже попіклувався та розповсюдив попереджувальну інформацію серед органів центральної та місцевої влади по всіх штатах. В той самий час у своєму повідомленні співрозмовник Reuters зазначив, що це всього лише застереження, і що про реальну загрозу мова не йдеться. Водночас у ФБР запевнили, що правоохоронні органи «як завжди знаходяться напоготові», тому причин для занепокоєння немає.

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