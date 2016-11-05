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Эксперт: Клинтон поддержит Украину, но затянет процесс предоставления оружия

Эксперт: Клинтон поддержит Украину, но затянет процесс предоставления оружия
Клинтон на посту президента продолжит поддерживать Украину, и, возможно, даже станет более жестким президентом, нежели Обама, в отношении России.

Как сообщает replyua.net, такое мнение высказал Валентин Войтков в комментарии «Слову и Делу». По словам главы Центра стратегических коммуникаций, что касается вопроса предоставления Украине летального оружия, то здесь все сложно. «Клинтон занимала должность госсекретаря, и за время своей политической карьеры демократка хорошо изучила проблемы Восточной Европы. Даже Дональд Трамп неоднократно говорил, что он не совсем понимает, что происходит, и очевидно, что у Клинтон намного больше опыта. Однако нельзя быть уверенным в том, что через несколько дней Хиллари победит, а потом сразу предоставит Украине оружие», считает Войтков.

По его мнению, в случае победы Клинтон возьмет перерыв и будет заниматься исключительно внутренними делами, а также попытается выстроить хоть какие-то отношения с Россией. «США будут договариваться с РФ даже при Клинтон, и от этого никуда не деться, ведь, прежде всего, важен сирийский вопрос», подчеркнул эксперт.

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