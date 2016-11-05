Командная система Кремля взломана хакерами, -СМИ

Американские военные хакеры смогли проникнуть в российские сети и сделали их абсолютно незащищенными. Как информирует replyua.net со ссылкой на телеканал NBC News, такое заявление несколько часов назад прозвучало от одного из чиновников американской разведки.
По его словам, у хакеров теперь имеется доступ к системе командования Кремля, а также к телекоммуникационным системам и системе энергетики России. Телеканал отметил, что его собственные источники также проинформировали о том, что в ближайшие дни хакеры могут устроить кибератаку, и это будут ответные меры. По словам источника, кибератака запланирована на дни, когда в Соединенных Штатах будут проводиться выборы.
Напомним, что ровно месяц назад в администрации Барака Обамы заявили о том, что они официально обвиняют Россию в кампании по вмешательству в президентские выборы. В США уверены, что хакеры по заданию Кремля взломали сервера Демократической партии. Выборы в Соединенных Штатах пройдут уже через три дня, и эта президентская гонка стала самой скандальной за всю историю страны.
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