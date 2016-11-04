Переграв? Очільник Пентагону хоче посилити ядерний потенціал США

Ймовірно, неодноразові погрози перетворити Сполучені Штати Америки в «ядерний попіл» не залишились без уваги у Вашингтоні, - про це replyua.net інформує, посилаючись на матеріали, розміщені інтернет-порталом «Каспаров.ру».
Так, сьогодні, четвертого листопада 2016 року, очільник американського оборонного відомства Ештон Картер під час робочої поїздки до Небраски дав кілька коментарів з приводу ядерного потенціалу Сполучених Штатів. За словами голови Пентагону Російська Федерація, Північна Корея, Китай, Пакистан та Індія постійно інвестують у розвиток ядерної зброї для власних збройних сил. У той же час, Вашингтон зробив перерву на двадцять п’ять років, не надаючи значної уваги розвитку ядерних озброєнь. Відтак, задля вирівняння ситуації і закріплення паритету варто дати новий поштовх ядерним розробкам в США. Крім того, Картер наголосив, що тільки за таких умов може бути ефективною «політика стримування», яка є фундаментом безпеки американців.
Нагадаємо, у найближчі п’ять років Сполучені Штати планують витратити сто вісім мільярдів доларів на удосконалення наявної в них ядерної зброї та розробки нової. На думку Вашингтона, це стане запорукою «стримування» Російської Федерації та інших агресорів.
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