Вибори в США як спосіб промивання мізків росіянам

8 листопада у США відбудуться президентські вибори. За право очолювати найпотужнішу державу світу змагатимуться Хілларі Клінтон від Демократичної партії і Дональд Трамп від Республіканської. Безумовно, вибори президента такої країни як США матимуть вплив на світову політику і визначатимуть основні її напрями. Ажіотаж, великі порції бруду та звинувачень, гострі заяви і викриття – ось коротка характеристика виборчої кампанії у США. За такого високого рівня напруги кожне сказано слово конкурента, кожен його вчинок в минулому важить дуже багато. Та й Америка сьогодні перебуває в пастці світоглядної стагнації. З новим президентом пов’язують нові надії і сподівання на відродження впевненості в своїх силах у цьому мінливому, складному глобалізованому світі.
Те, що американці поглинуті виборчою кампанією, є явищем логічним, яке не потребує ніяких пояснень. Це їх країна, їх майбутнє і їх лідер. Але у світі є одна країна, яка використовує президентську виборчу кампанію у США як чудовий спосіб чергового промивання мізків своїм громадянам. Ця країна – Росія. Хоч між Москвою і Вашингтоном пролягає відстань у тисячі кілометрів, російська влада зробила все від неї залежне, щоб у її громадян склалась думка про те, що вибори президента США настільки ж важливі як вибори президента Росії. А може навіть і більше. Російські ЗМІ за вказівкою російської влади постійно тримали своїх громадян у курсі всіх скандалів і перепитій президентської гонки в Америці. Здавалося, що за рівнем висвітлення боротьби за президентське крісло у Вашингтоні російські медіа переплюнули висвітлення виборчої кампанії до державної Думи, яка тривала цього року. І справді, внутрішні вибори у Росії давно перетворилися у фарс. Вони стали елементарно нецікаві для звичайного росіянина. Втратилося відчуття змагальності. Всім і так зрозуміло, що переможе Путін і «Єдіная Росія» разом з політичними партіями-васалами. А ось вибори у США – це хороший привід зацікавити виборця. І облити брудом американську систему, її цінності і кандидатів, які претендують зайняти посаду президента.
Можливо, російська пропагандистська машина менше цікавилася б виборами у США, якби в неї були підстави похвалитися внутрішніми успіхами. Але таких підстав немає. Російська економіка перебуває у стагнації. Доходи населення впали. Корупція, брехня і фальш давно стали нормою російської реальності і стилю роботи владного верхівки. Але ж народ, який звик до перемог і статусу імперії, потрібно годувати новими казками. Тримати його свідомість під контролем і вдало маніпулювати страхами і комплексами. Для чого йому тривожитися за те, що в Російській Федерації не існує демократії? Що Дума – це кишеньковий орган, який нічого не вирішує і є опорою путінської диктатури? Для чого росіянам обговорювати казкові багатства своїх еліт, їх зажерливість і прагнення до розкоші? Ще чого доброго у них виникнуть непотрібні думки. Дехто почне сумніватися, чи дійсно так має бути. Ставити незручні питання. А це зовсім не входить в плани Путіна і правлячого істеблішменту Російської Федерації. І тут на допомогу приходять зовнішньополітичні фактори.
Російська імперська еліта в усі часи існування Росії експлуатувала питання зовнішньої величі та експансії. Росіяни майже завжди більше переймались питаннями, «а як там у сусідів», ніж своїми власними. Росіян більше хвилювало не те, як бідно вони живуть, а те, чи світ рахується з російськими інтересами і чи не «ущемляють рускій мір». Їх цікавили питання не власного саморозвитку, а те як підкорити навколишні країни. Російські інтереси чомусь завжди були присутні то в Азії, то в Африці, і навіть в Америці, не кажучи вже про країни Східної Європи. А от в самій Росії вони відігравали другорядне значення. Тому держава, яка за рівнем корупції, життя населення, науки і технологій, а також суспільно-політичних інститутів та свобод, займає не найкращі місця у світі, дозволяє собі вказувати іншим народам і країнам як їм потрібно жити.
Смішно читати російські ЗМІ і дивитися їхнє телебачення на тему виборів у США. Це той самий випадок, коли бачиш скалку у чужому оці, але не помічає колоди у своєму. Якщо вірити російським ЗМІ, то Хілларі Клінтон є мало не відома, яка несе світу знищення. Кандидатка у президенти США, яка подається як ворог Росії, звинувачується у всіх гріхах. В тому числі у державній зраді. Також піддаються сумнівам її інтелектуальні якості і стан здоров’я. Крім того, у російських ЗМІ можна почути думку, що на Клінтон чекає суд у випадку перемоги Дональда Трампа. До речі, сам Дональд Трамп подається рядовим росіянам як дружньо налаштований до Росії кандидат. Підкреслюються його позитивні висловлювання про президента Владіміра Путіна. У голови росіян вбивають тезу, що Трамп об’єднається з Росією проти ІГІЛ. Також спекуляції відбуваються навколо заяв скандального кандидата від Республіканської партії щодо потреби сконцентруватися на внутрішніх справах і не втручанні Америки у справи інших країн. У зв’язку з цим висловлюється надія, що Трамп забуде і про Крим, і про Донбас, і про Україну. А також перестане підтримувати режим санкцій проти Росії. Не виключено, що у випадку його перемоги на виборах у росіян з’явитися чудовий привід для святкового настрою. Та і Путін може задоволено потирати руки, бо, російські спецслужби також доклалися до впливу на виборчу кампанію у США.
От тільки радість росіян з приводу події, яка відбулася за океаном, може виявитися передчасною. Навіть якщо переможе Дональд Трамп, не факт, що він буде другом Путіна і допоможе РФ вийти з міжнародної ізоляції. Може статися якраз навпаки. І тоді російській пропаганді доведеться терміново вигадувати нові тези про «підступних, але тупих американців, які винні у всьому». Тоді Трамп з героя перетвориться у демона. Про його слова на адресу Путіна швидко забудуть. І росіян, промиваючи мізки, готуватимуть до нового зовнішньополітичного шоу і протистояння з Америкою та загниваючим Заходом, який наважився ставити палки в колеса російській мрії про імперську велич.
Святослав Ворон для replyua.net
Горячая тема: Говорухин поставил на место Поклонскую
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter