Суд отменил закон Пенсильвании о наблюдателях на выборах - хитрость Трампа не прошла

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня суд штата Пенсильвания отменил действие закона, принятого республиканским большинством парламента штата о наблюдателях на президентских выборах, чем нанес серьезный удар по планам Дональда Трампа.
Как сообщалось ранее, Трамп неоднократно обвинял Клинтон в том, что Демократическая партия сфальсифицирует результаты выборов в штатах, где большинство избирателей поддерживает Клинтон. В связи с этим Трамп заявил, что он направит на каждый избирательный участок в таких штатах своих наблюдателей, которые не позволят демократам осуществить эти махинации. В соответствии с действующим законодательством США, наблюдатель может осуществлять свою деятельность только на территории того штата, в котором сам проживает. Это было серьезной преградой на пути осуществления планов Трампа, поскольку в штатах, где большинство населения поддерживает демократов, в частности – Флориде, необходимое число наблюдателей-республиканцев было бы найти очень сложно
Однако Трамп подготовил специальный законопроект, который был принят парламентом Пенсильвании – штата, где республиканцев поддерживает практически абсолютное большинство населения. Этот закон позволял Трампу нанять всех наблюдателей в Пенсильвании, и направить их в другие штаты в день голосования. Суд Пенсильвании сегодня признал этот закон недействительным, поскольку он нарушает основные принципы избирательного права США, существующие уже более 79 лет. «Это невиданно – позволить наблюдателям бродить по территории США в день выборов, как и принимать подобные законы за пять дней до начала голосования».
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