валюта
СпецтемаПервая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября

Трамп разослал приглашения на тусовку по случаю его победы на выборах

Трамп разослал приглашения на тусовку по случаю его победы на выборах
Предвыборный штаб миллиардера занимается рассылкой приглашений на вечеринку, посвященную победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.

Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, уже известно место и время грандиозного мероприятия – Трамп будет отмечать «победу» в нью-йоркском отеле Хилтон с 8 на 9 ноября. В сообщении предвыборного штаба также отмечается, что в тусовке, которая начнется через несколько часов после закрытия избирательных участков, смогут повеселиться только близкие друзья миллиардера, а также те американцы, которые всячески поддерживали Трампа во время его предвыборной кампании. Впрочем, как уверяют эксперты, Дональд Трамп поспешил с объявлением себя победителем. Пару дней назад были обнародованы результаты новых опросов, и миллиардер действительно начал обгонять Хиллари Клинтон, но всего на один процент.

Сегодня во многих СМИ появляются уже другие данные - Клинтон вновь сумела оторваться от Трампа. Однако цифры разнятся во всех опросах. Согласно результатам одного исследования, демократка увеличила отрыв от республиканца сразу на шесть процентов, согласно результатам другого опроса – только на два процента.

Горячая тема: Первая раскачка от Путина пошла. Ориентируются на 4 ноября
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
02 ноя 2016
36877

Простые украинцы и депутаты требуют отстранить наркомана Добкина от работы в ВР – скандальное видео

Украинцы начали активно обсуждать во всех социальных сетях очередной «допинг» Дмитрия Добкина, который уже совершенно не стесняется и употребляет наркотики прямо во время заседаний, информирует


Свежие новости

«Солнечного клоуна» Попова отказались хоронить в России

В українських компаній проблеми з водопостачанням в окупований Донбас

Обнародован рейтинг самых богатых украинских олигархов

Клоун Олег Попов раптово помер у готелі Ростова-на-Дону

Поярков: девственные мозги избирателей отреагировали на декларации

«Динамо» попрощалося з євровесною, тримаємо кулаки за «Шахтар» та «Зорю»

Эксперт: после е-деклараций может последовать жесткая реакция от МВФ

Рабинович: теперь не только РФ, но и США ждут «черного лебедя»

В Гидрометцентре прогнозируют теплую и сухую погоду

Блогер пояснив, чому Путін, виплигуючи зі штанів, намагається оперативно прокласти газовий шлях в обхід України

В Одессе новый скандал из-за «Новороссии» и Ленина

У русских националистов все более популярен Гиркин, а не Путин, который «кинул» русских на Донбассе – эксперт

Трамп разослал приглашения на тусовку по случаю его победы на выборах

В Украине начнут сокращать размер субсидий

Муждабаев: вы хоть в курсе, горячие головы, кто такой Матвей Ганапольский?

Сотник: москвичи не могут идентифицировать «российскую нацию»

Новые подземные толчки в Италии, - ученые прогнозируют дальнейшие землетрясения

В январе в Украине начнет работать железнодорожный паром

Пономарь: в России признали, что деньги закончатся уже в этом году

Обама рассказал о большой опасности после выборов

 Новости за день