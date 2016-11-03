Трамп разослал приглашения на тусовку по случаю его победы на выборах

Предвыборный штаб миллиардера занимается рассылкой приглашений на вечеринку, посвященную победе Дональда Трампа на президентских выборах в США.
Как информирует replyua.net со ссылкой на Интерфакс, уже известно место и время грандиозного мероприятия – Трамп будет отмечать «победу» в нью-йоркском отеле Хилтон с 8 на 9 ноября. В сообщении предвыборного штаба также отмечается, что в тусовке, которая начнется через несколько часов после закрытия избирательных участков, смогут повеселиться только близкие друзья миллиардера, а также те американцы, которые всячески поддерживали Трампа во время его предвыборной кампании. Впрочем, как уверяют эксперты, Дональд Трамп поспешил с объявлением себя победителем. Пару дней назад были обнародованы результаты новых опросов, и миллиардер действительно начал обгонять Хиллари Клинтон, но всего на один процент.
Сегодня во многих СМИ появляются уже другие данные - Клинтон вновь сумела оторваться от Трампа. Однако цифры разнятся во всех опросах. Согласно результатам одного исследования, демократка увеличила отрыв от республиканца сразу на шесть процентов, согласно результатам другого опроса – только на два процента.
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