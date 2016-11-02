Эксперт: в день выборов в США ситуация может резко измениться

За несколько дней до выборов возможны какие-то колебания, но они будут незначительными, однако 8 ноября ситуация может резко измениться.
Как передает replyua.net, об этом рассказал Михаил Пашков «Слову и Делу». По словам содиректора программ международной безопасности и внешней политики Центра Разумкова, борьба идет с небольшим преимуществом Хиллари Клинтон, но в день голосования все может измениться, поскольку избиратели еще сами не определились, и они выскажут свое мнение только на участках. «Интрига продолжает присутствовать, и никто не рискнет прогнозировать победу демократки, ведь борьба обострена между обоими кандидатами, и Клинтон, и Трамп, являются для Соединенных Штатов своеобразным эксклюзивом. Также есть угроза кибер вмешательства», отмечает Пашков.
Еще один эксперт Михаил Павлив считает, что речь идет о конфликте в социальном измерении, и ситуация складывается таким образом, что Трамп сможет убедить элиты, влияющие на решение выборщиков. По мнению Павлива, на сегодняшний день это пока маловероятно. Напомним, что выборы в Штатах пройдут через шесть дней.
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