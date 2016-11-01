валюта
СпецтемаПравозащитник: это шок, и я потерял веру в человечество | Посетите новый финансовый форум

На крупнейшем бензопроводе США произошел взрыв

На крупнейшем бензопроводе США произошел взрыв
Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня на главном бензопроводе американской компании «Colonial Pipeline Co» произошел взрыв, в результате которого погиб один сотрудник компании и ранены еще пять.

Американские СМИ сообщают, что пожар, спровоцированный взрывом, пока еще не удалось погасить. Компания «Colonial Pipeline Co» еще не объявила возможные сроки ремонта и возобновления работы бензопровода, на котором произошел крупнейший порыв за последние десять лет. По предварительным оценкам, основной бензопровод на всем Восточном побережье США будет закрыт как минимум 12 дней.

Авария на бензопроводе уже спровоцировала резкий скачек стоимости бензиновых фьючерсов. По данным Министерства энергетики США, «Colonial Pipeline Co», крупнейший поставщик нефтепродуктов в США, обеспечивает поставку около одной трети из 3,2 миллиона баррелей бензина, потребляемого жителями Восточного побережья США в сутки. По словам губернатора штата Алабама, на территории которого произошел взрыв, на участке бензопровода в графстве Шелби в момент аварии работали девять человек, один из которых умер, пятеро получили ранения. По данным местных СМИ, пожар еще не ликвидирован, однако находится под контролем служб.

Горячая тема: Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter
Обсудить новость - ответов в комментариях
Важное за день
01 ноя 2016
14735

Роман Донік: Нам мішки грошей не передавали, але саме «Рошен» десятки раз закривав гострі потреби армії

Як передає replyua.net, відомий військовий волонтер Роман Донік на своїй сторінці в Facebook відреагував на численні випади в соцмережі про те, що Порошенко, маючи статки, не прагнув допомагати армії


Свежие новости

Відмовившись від української солі, Росія ризикує крупно насолити власним споживачам

Західна преса насміхається з путінського чиновника який через фінансову скруту вирішив продати будинок мерії

Судакскую крепость могут не внести в список ЮНЕСКО из-за плохого состояния

Подивіться в дзеркало і побачте там ідіота – блогер про зарплатню депутатів та електронні декларації

НБУ упростил проведение валютных операций для страховых компаний

В Україні може бути встановлений авторитарний «патріотичний» режим – Портніков

Варто чекати нової хвилі терактів у Росії? – блогер

На крупнейшем бензопроводе США произошел взрыв

Окупанти розпродають Севастопольський дельфінарій

В Крыму уничтожены более 800 можжевельников

Иракским войскам удалось захватить телевизионную станцию Мосула

Путін знову осоромився при спробі розкритикувати Захід

Поклонская просит проверить фильм Алексея Учителя «Матильда»

Китай раскритиковал планы Дональда Трампа

Россия не откажется от Курильских островов в пользу Японии, - Матвиенко

Турция стягивает к границе с Ираком танки и другие вооружения

Виктор Суворов: эмблема ГУР - "троллинг России 800 уровня"

Западные СМИ обратили внимание на стратегию борьбы с коррупцией в Украине

На посаді прем'єр-міністра Тимошенко заробляла в рази більше Гройсмана

Омбудсмен Екатеринбурга выступила против ареста блогера, ловившего покемонов в храме

 Новости за день