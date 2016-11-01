На крупнейшем бензопроводе США произошел взрыв

Как передает replyua.net со ссылкой на Reuters, сегодня на главном бензопроводе американской компании «Colonial Pipeline Co» произошел взрыв, в результате которого погиб один сотрудник компании и ранены еще пять.
Американские СМИ сообщают, что пожар, спровоцированный взрывом, пока еще не удалось погасить. Компания «Colonial Pipeline Co» еще не объявила возможные сроки ремонта и возобновления работы бензопровода, на котором произошел крупнейший порыв за последние десять лет. По предварительным оценкам, основной бензопровод на всем Восточном побережье США будет закрыт как минимум 12 дней.
Авария на бензопроводе уже спровоцировала резкий скачек стоимости бензиновых фьючерсов. По данным Министерства энергетики США, «Colonial Pipeline Co», крупнейший поставщик нефтепродуктов в США, обеспечивает поставку около одной трети из 3,2 миллиона баррелей бензина, потребляемого жителями Восточного побережья США в сутки. По словам губернатора штата Алабама, на территории которого произошел взрыв, на участке бензопровода в графстве Шелби в момент аварии работали девять человек, один из которых умер, пятеро получили ранения. По данным местных СМИ, пожар еще не ликвидирован, однако находится под контролем служб.
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