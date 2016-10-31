Клінтон закликала Трампа розповісти що його пов’язує з Путіним

Кандидат в президенти від демократів Гіларі Клінтон закликала свого суперника Дональда Трампа пояснити широкому загалу причини своєї прихильності до російського президента Володимира Путіна, - про це інформує replyua.net з посиланням на «Ленту.ру».
Так, у своєму Twitter Клінтон поставила кілька питань. Наприклад, вона зауважила, що дані американської розвідки підтвердили, що кібератаки на виборчу систему здійснювались саме під керівництвом російського уряду для того, аби вплинути на кінцевий результат голосування. Можливо, тепер Трамп захоче пояснити, чому Путін так сильно хоче його перемоги? Із-за тих компліментів, які кандидат від республіканців наговорив на його адресу? Чи, можливо, із-за обіцянок проводити прокремлівську політику? Або причиною тому слугують численні ділові угоди?
Також Клінтон зауважила, що до виборів лишається всього вісім днів, і тому Трамп має вже зараз розкрити, що саме його зв’язує з Кремлем і його найближчими союзниками. Кандидат від демократів наголосила, що цього року у виборчому бюлетені можна буде побачити не лише імена кандидатів: її і Дональда Трампа. Цього разу йтиметься про майбутнє, безпеку і цінності Сполучених штатів.
Горячая тема: Пионтковский: ждем начала грандиозного спектакля
Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter