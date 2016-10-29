Байден отказался от высокой должности в новой администрации Белого дома

Джозеф Байден заявил о том, что не будет работать госсекретарем в случае, если на президентских выборах победит Хиллари Клинтон, передает replyua.net со ссылкой на телеканал CNN.
По словам Байдена, если ему предложат такую должность, он на нее не согласится, однако он также отметил, что в случае победы Клинтон на выборах он будет помогать демократке, но только «вне Белого дома». «Я постараюсь сделать все возможное, чтобы помочь Клинтон в случае избрания президентом, но я не останусь в администрации Белого дома», подчеркнул вице-президент Соединенных Штатов. Также он добавил, что кандидат от Демократической партии пока не обращалась к нему с предложениями о работе в одной команде.
Отметим, что накануне появилась информация о том, что Хиллари Клинтон готова предложить Байдену пост госсекретаря в случае победы на президентских выборах, до которых осталось чуть больше недели. Пока в рейтингах популярности лидирует Клинтон, однако многие агентства на днях предоставили другие результаты опросов – во многих штатах лидером является Трамп.
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