ФБР відновило розслідування щодо Клінтон

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Федеральне бюро розслідувань Сполучених штатів Америки відновило слідство щодо використання кандидатом на пост президента від демократичної партії Гіларі Клінтон власного поштового сервера для ділового листування, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали «Радіо Свобода».Так, про це американському парламенту своїм листом повідомив очільник Федерального бюро Джеймс Комі. За його словами, слідчим наразі стало відомо про можливе існування ще низки листів, про яких раніше не знали і які, імовірно, матимуть значення у розслідуванні.Нагадаємо, кілька місяців тому, в липні 2016 року, Федеральне бюро розслідувань завершило провадження щодо Клінтон, довівши, що вона, перебуваючи на посаді Державного секретаря, послуговувалась особистим поштовим сервером для ділового листування. З огляду на те, що такі дії потенційно могли призвести до розголошення інформації, що містить державну таємницю і завдати шкоди національним інтересам, такі дії назвали недбальством. Тим не менш, ФБР не рекомендувало прокуратурі висувати кримінальні обвинувачення щодо кандидата від республіканців. Між тим, вибори президента в Сполучених штатах відбудуться вже за тиждень, восьмого листопада поточного року.