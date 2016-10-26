Трамп снова заговорил о Путине и об "ужасной женщине"

Кандидат в президенты США дал большое интервью агентству Reuters, и в очередной раз помечтал о том, как он будет выстраивать отношения с Россией в случае, если возглавит Белый дом, информирует replyua.net.
По словам миллиардера, он надеется, что у Соединенных Штатов и России сложатся хорошие отношения после того, как он станет президентом. «Также мне очень хочется надеяться, что мне удастся сблизиться с Владимиром Путиным. Я не являюсь ни врагом, ни другом для россиян, и я еще раз подчеркиваю, что никак не связан с Россией и не имею к ней никакого отношения», заявил кандидат от Республиканской партии. Также Трамп снова заговорил о Хиллари Клинтон и ее отношении к Путину, а также к РФ в целом.
«Клинтон всегда выставляет российского президента только в плохом свете. Если ей удастся победить, то непонятно, как она собирается встречаться с Путиным и вести переговоры после того, как наговорила об этом человеке столько гадостей. Мне кажется, что и Путин уже не захочет с ней что-то обсуждать, и я не верю, что у него осталось какое-то уважение к этой женщине», сокрушается миллиардер.
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