Пайфер: выборы в США определят дальнейшую политику в отношении Украины

У украинского вопроса будут абсолютно разные перспективы в новой администрации Белого дома, и это в зависимости о том, кто одержит победу на выборах, которые пройдут меньше, чем через две недели. Как передает replyua.net, ссылаясь на Укринформ, об этом заявил Стивен Пайфер в кулуарах конференции, прошедшей в Вашингтоне.
По словам бывшего посла США в Украине, если выберут Клинтон, текущая внешняя политика продолжится и даже усилится, и демократка может пересмотреть вопрос о предоставлении летального оружия Украине. «Обама в этом вопросе осторожничает, но Клинтон изменит тактику и усилит давление на Россию из-за ее агрессии. В случае, если победу одержит Трамп, его дальнейшую политику можно спрогнозировать только по его заявлениям. А позиция Трампа такова – сближение с Россией и полное игнорирование той агрессии, которую страна проявляет последние три года», заявил Пайфер.
По его мнению, если слова Трампа были не только частью предвыборной кампании, нужно ожидать ослабления поддержки Украины не только со стороны США, но и Европы.
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