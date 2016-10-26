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Посол США в НАТО: мы продлим санкции в отношении России

Посол США в НАТО: мы продлим санкции в отношении России
Посол Соединенных Штатов Америки в НАТО заявил, что специальные меры против России будут действовать до тех пор, пока она не выполнит все условия Минских договоренностей – об этом передает replyua.net.

Во время своего выступления в Брюсселе Дуглас Лут сообщил, что он не удовлетворен состоянием исполнения Россией Минских договоренностей по Донбассу. Он добавил, что будет настаивать на продлении санкций в отношении РФ и выступит с соответствующим предложением перед министрами обороны стран-членов НАТО.

Лут подчеркнул, что в соблюдении Минских соглашений существуют проблемы у обеих сторон, однако вина российской стороны при этом намного больше – она оказывает поддержку сепаратистам Донбасса, тем самым ставя эти соглашения под угрозу срыва. Американский чиновник добавил, что мониторинговые миссии ОБСЕ уже собрали достаточное количество доказательств, свидетельствующих о нарушении режима прекращения огня. Лут выразил надежду, что его позицию разделяет и ЕС, поэтому также продлит санкции в отношении Российской Федерации. Напоминаем, что Украина, Черногория, Норвегия, Лихтенштейн и Албания уже продлили специальные меры против РФ до марта следующего года.

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