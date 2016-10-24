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Голый Трамп «ушел с молотка» в США

Голый Трамп «ушел с молотка» в США
Обнаженного Дональда Трампа купили за 22 тысячи долларов, информирует replyua.net со ссылкой на телеканал CBS Los Angeles. Как стало известно, обнаженную фигуру республиканца в натуральную величину накануне продали в Калифорнии, городе Лос-Анджелес. Статуя анонимного общества художников была выставлена на аукционе и стала самым обсуждаемым лотом.

Имя покупателя неизвестно, однако организаторы аукциона сообщили, что часть вырученных средств будет ими перечислена на поддержку мигрантов, в Национальный иммиграционный форум. Нужно отметить, что это не единственный «голый Трамп» в США. В середине августа сразу в нескольких американских мегаполисах появились обнаженные фигуры миллиардера, причем в натуральную величину. В некоторых городах причинные места даже ничем не прикрыли.

Сотрудники телеканала Лос-Анджелеса отметили, что статуи установили представители организации Индеклайн в таких городах, как Сиэтл, Кливленд, Сан-Франциско, Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Напомним, что сегодня были обнародованы результаты нового опроса канала АВС – Хиллари Клинтон опережает Трампа уже на 12 процентов.

Голый Трамп «ушел с молотка» в США
Голый Трамп «ушел с молотка» в США

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