Новый опрос в США показал рекордный разрыв между Трампом и Клинтон

Телеканал АВС обнародовал результаты нового опроса, проведенного среди американцев, информирует replyua.net. Согласно поступившим данным, Хиллари Клинтон установила своеобразный рекорд – впервые за всю избирательную гонку в США она сумела обогнать Дональда Трампа сразу на двенадцать пунктов.
Опрос проводился на прошлой неделе, и за кандидата от Республиканской партии готовы отдать свои голоса только 38 процентов избирателей, а за кандидата от Демократической партии – 50 процентов американцев. Социологи отмечают, что это рекордные показатели, ведь еще в начале этого месяца Трампу удавалось сократить разрыв, и он был от Хиллари Клинтон всего в «шаге» - она обгоняла миллиардера на четыре пункта.
По словам сотрудников телеканала, резкое падение рейтинга республиканца связано с недавними секс-скандалами, а также с тем, что Трамп сделал заявление о том, что в случае победы Клинтон он откажется признавать легитимность выборов. Напомним, что теледебаты закончились, а до выборов осталось совсем чуть-чуть – они пройдут уже через две недели.
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