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13 человек погибли в автомобильной аварии в Калифорнии

13 человек погибли в автомобильной аварии в Калифорнии
Как передает replyua.net со ссылкой на «ВВС», сегодня в Калифорнии в районе курортного города Палм-Спрингс туристический автобус столкнулся с грузовиком. Местные СМИ пишут, что автобус на огромной скорости врезался в заднюю часть грузовика, в результате чего 13 пассажиров погибли, еще 30 были тяжело ранены.

Все пострадавшие были госпитализированы. Полиция еще выясняет, что могло послужить причиной аварии на десятом шоссе. Автобус направлялся в Лос-Анджелес. За его рулем находился один из владельцев туристической фирмы, направившей пассажиров в тур по казино Лас-Вегаса. По данным контролирующих органов, за этой фирмой числились один автобус и один автомобиль, и за три года они не попали ни в одну аварию. Почему автобус на высокой скорости врезался в грузовик остается загадкой.

Водитель автобуса и еще 12 пассажиров погибли на месте аварии, тридцать получили тяжелые ранения. Пятеро из них находятся в критическом состоянии в больнице Палм-Спрингс. Спасателям пришлось использовать лестницы, чтобы вытащить пострадавших и тела погибших из окон автобуса. Десятое шоссе пока остается временно закрытым.

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