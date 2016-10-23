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Клинтон опережает Трампа на рекордные 12%

Клинтон опережает Трампа на рекордные 12%
Укринформ сообщает, что рейтинги Дональда Трампа и Хиллари Клинтон за две недели до выборов сильно поменялись – теперь демократка опережает республиканца на рекордные двенадцать процентов.

Эти данные появились благодаря обнародованию результатов исследования общественного мнения, проведенного в США сегодня. В соответствии с общегосударственным социальным опросом, если бы выборы прошли сегодня, Клинтон бы получила ровно половину голосов избирателей, а Трамп – лишь 38 процентов. Социологи подчеркивают, что такого большого разрыва в рейтинге кандидатов в президенты США еще не было – 12% - это рекорд. Рекордным является и уровень поддержки Трампа избирателями – таким низким он не был ни разу за все время проведения избирательной кампании.

Социологи установили, что основной причиной падения рейтинга Трампа стали его заявления, сделанные в течение прошедшей недели. Больше всего граждане США возмущены отношением республиканца к женщинам – всему виной обвинения в сексуальных домогательствах, поступившие сразу от нескольких женщин. Не меньший эффект произвели и обвинения самого Трампа о фальсификации результатов выборов демократами.

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