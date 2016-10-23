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Чергова сенсація американської передвиборної кампанії: Клінтон знову збільшила відрив від Трампа

Чергова сенсація американської передвиборної кампанії: Клінтон знову збільшила відрив від Трампа
Останні опитування виборців, проведені у Сполучених штатах Америки, свідчать про падіння рейтингу кандидата від республіканців Дональда Трампа, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали видання «Росбалт».

Так, канал АВС повідомив, що кандидата від демократів Гіларі Клінтон готові підтримати п’ятдесят відсотків респондентів, що є абсолютним рекордом. Дональду Трампу, у свою чергу, готові відати свої голоси тридцять вісім відсотків виборців. Крім того, п’ять відсотків отримує кандидат від Лібертіанської партії Гері Джонсон і два відсотки – кандидат від зелених Джилл Стайн.

Наприклад, попереднє опитування показувало перевагу Клінтон на чотири відсоткових пункти з результатом у сорок сім відсотків голосів виборців. Нагадаємо, імовірно зниження популярності Дональда Трампа пов’язане з недавнім скандалом, що розгорнувся навколо нього. Так, після оприлюднення запису десятирічної давності, на якому Трамп хвалиться своїми «успіхами» у протилежної статі, його звинуватили в сексизмі. Спроби одіозного політика виправдатись чи вибачитись перед громадськістю належного ефекту не дали – йому відмовили у підтримці навіть низка однопартійців.

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23 окт 2016
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Информация подтвердилась: французские «Мистрали» пришли в Россию через Египет

Как передает replyua.net, заказанные во Франции военные корабли класса «Мистраль», которые французы отказались отдавать России в связи с санкциями, действительно были куплены Египтом для России. По


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