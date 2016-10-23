Хакер з США зламав сайт МЗС Росії - ЗМІ

Хакер зі Сполучених Штатів, який представився як The Jester, заявив, що він проник до офіційного веб-сайту Міністерства закордонних справ Російської Федерації у відповідь на кібератаки російських хакерів проти американських суб’єктів. Про це сьогодні, 23-го жовтня, пише агентство CNN, передає replyua.net.
У повідомленні зазначається, що американський хакер отримав контроль над сайтом зовнішньополітичного відомства Росії ввечері минулої п’ятниці. Після отримання доступу до російського ресурсу, Jester залишив там повідомленні «Досить нападати на американців». «Товариші, ми змушені перервати роботу веб-сайту Міністерства закордонних справ РФ та повідомити вам про дещо важливе. Зупиніться! Ви можете і надалі зневажати народи навколо вас. Але Америку ви цим не вразите», - написав коротке повідомлення хакер на вищезазначеному сайті.
Даний текст супроводжувався аудіозаписом звуку громадського оповіщення, яке зазвичай супроводжує повідомлення про надзвичайні ситуації. У своєму коментарі американський хакер зазначив, що він атакував сайт МЗС Росії через патріотичні погляди; йому вже набридло терпіти періодичні кібератаки російських хакерів на ресурси США.
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