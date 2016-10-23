Дональд Трамп сообщил, что от него ждать в его первые 100 дней президентства

Израильский политический обозреватель Соломон Манн считает, что обычно кандидаты в президенты опасаются давать такие серьезные обязательства на столь короткие сроки, но Дональд Трамп себе может это позволить – он ничего не теряет, шансы его в начале гонки были равны нулю, а сейчас в ее конце они равны с претендентом демократов Хиллари Клинтон, передает replyua.net.
Трамп обещает приструнить лоббистов в Конгрессе, осадить и лишить финансирования большинство программ ООН, в том числе контроль климата, выдворить 2 миллиона нелегалов. Кроме того, он потребует ограничить пребывание политиков на своих постах, по всей видимости, двумя переизбраниями. Засидевшиеся политики в США действительно стали бичем прогресса и создателями узколобых партийных схем. Однако такой подход положит конец профессиональным политикам, а для США это будет весьма проблематично. «Посмотрим. Если Дональд Трамп придет к власти, то ему уже в апреле придется отчитываться за исполнение предвыборных обещаний, на реализацию которых не так уж много времни», – резюмировал Соломон Манн.
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