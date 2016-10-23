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Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа
Известная голливудская актриса рассказала журналистам о том, что на заре ее карьеры в Голливуде к ней неоднократно приставал Дональд Трамп и звал на свидания.

Как информирует replyua.net со ссылкой на BuzzFeed, Сальма Хайек отметила, что с Трампом она познакомилась много лет назад, и на тот момент у нее был друг, однако Трамп приставал не только к ней, но и к ее бойфренду, требуя от него номер домашнего телефона актрисы. По ее словам, от свидания с нынешним кандидатом в президенты она сразу отказалась, однако Трамп оказался мстительным и завистливым – через какое-то время он припомнил Хайек отказ и в интервью известному таблоиду заявил о том, что он сам не захотел отношений якобы по причине того, что актриса очень маленького роста. Также Хайек отметила, что приставания со стороны Трампа были в самом начале ее карьеры в Голливуде, когда она еще не была известной актрисой.

Напомним, что американского миллиардера обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, и среди них много известных личностей, в том числе Кассандра Сирлес, Мисс Вашингтон, и Наташа Стойнофф, журналистка одного из популярных изданий.

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