Сальма Хайек рассказала о домогательствах со стороны Трампа

Известная голливудская актриса рассказала журналистам о том, что на заре ее карьеры в Голливуде к ней неоднократно приставал Дональд Трамп и звал на свидания.
Как информирует replyua.net со ссылкой на BuzzFeed, Сальма Хайек отметила, что с Трампом она познакомилась много лет назад, и на тот момент у нее был друг, однако Трамп приставал не только к ней, но и к ее бойфренду, требуя от него номер домашнего телефона актрисы. По ее словам, от свидания с нынешним кандидатом в президенты она сразу отказалась, однако Трамп оказался мстительным и завистливым – через какое-то время он припомнил Хайек отказ и в интервью известному таблоиду заявил о том, что он сам не захотел отношений якобы по причине того, что актриса очень маленького роста. Также Хайек отметила, что приставания со стороны Трампа были в самом начале ее карьеры в Голливуде, когда она еще не была известной актрисой.
Напомним, что американского миллиардера обвинили в сексуальных домогательствах десятки женщин, и среди них много известных личностей, в том числе Кассандра Сирлес, Мисс Вашингтон, и Наташа Стойнофф, журналистка одного из популярных изданий.
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