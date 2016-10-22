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Очільнику штабу Клінтон порадили «прикінчити» Трампа

Очільнику штабу Клінтон порадили «прикінчити» Трампа
Сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, було оприлюднено п’ятнадцяту частину електронного листування очільника виборчого штабу кандидата від демократів на пост президента Сполучених штатів Гіларі Клінтон Джона Подести, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інформаційного ресурсу «Росбалт».

Так, електронне листування стало доступним для читачів на скандально відомому порталі WikiLeaks. Це вже п’ятнадцята партія конфіденційного листування Джона Подести – тепер оприлюднено уже більше двадцяти шести тисяч повідомлень. Раніше портал опублікував електронне спілкування Подести з чинним президентом Сполучених штатів Бараком Обамою за 2008 рік: тоді Подеста був сенатором, а Обама лише балотувався на пост господаря Білого Дому.

Цього разу громадськість отримала змогу ознайомитись з останніми листами очільника штабу Клінтон. Так, наприклад, у листах до Подести журналіст Брент Будовски радить йому «прикінчити Трампа». Причина для таких радикальних заходів проста – ніжна чоловіча дружба одіозного мільярдера з російським президентом Володимиром Путіним. Так, за словами журналіста, на Путіна не можна покластися у питаннях Сирії і він має схильність підтримувати «людожерські режими».

Горячая тема: Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором
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Важное за день
22 окт 2016
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Нусс: Порошенко перешел на другой тон в разговорах с агрессором

На берлинских переговорах Петр Порошенко, будучи очень раздраженным, бросил Путину фразу: «Ты просто стрелять перестань», и тон главы украинского государства свидетельствует о многом. Как информирует


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