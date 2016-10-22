Очільнику штабу Клінтон порадили «прикінчити» Трампа

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Сьогодні, двадцять другого жовтня 2016 року, було оприлюднено п’ятнадцяту частину електронного листування очільника виборчого штабу кандидата від демократів на пост президента Сполучених штатів Гіларі Клінтон Джона Подести, - про це replyua.net інформує з посиланням на матеріали інформаційного ресурсу «Росбалт».Так, електронне листування стало доступним для читачів на скандально відомому порталі WikiLeaks. Це вже п’ятнадцята партія конфіденційного листування Джона Подести – тепер оприлюднено уже більше двадцяти шести тисяч повідомлень. Раніше портал опублікував електронне спілкування Подести з чинним президентом Сполучених штатів Бараком Обамою за 2008 рік: тоді Подеста був сенатором, а Обама лише балотувався на пост господаря Білого Дому.Цього разу громадськість отримала змогу ознайомитись з останніми листами очільника штабу Клінтон. Так, наприклад, у листах до Подести журналіст Брент Будовски радить йому «прикінчити Трампа». Причина для таких радикальних заходів проста – ніжна чоловіча дружба одіозного мільярдера з російським президентом Володимиром Путіним. Так, за словами журналіста, на Путіна не можна покластися у питаннях Сирії і він має схильність підтримувати «людожерські режими».