В США крупнейшая забастовка заключенных

Как передает replyua.net со ссылкой на The Guardian, в США началась крупнейшая общегосударственная забастовка заключенных. Они жалуются на нечеловеческие условия содержания, рабский труд и отсутствие медицинской помощи.
Ричард Кастильо, против которого лишь выдвинуто обвинение в сопротивлении задержанию полиции, однако обвинительный приговор еще не был принят, содержится в одиночной камере в тюрьме Южной Каролины уже более трех лет. По его словам, в его ноге до сих пор находится пуля, которая туда попала во время его задержания, а его рука сломана в десяти местах, однако за все время предварительного заключения ему ни разу не была предоставлена медицинская помощь. Многие другие заключенные из нескольких штатов жалуются на рабский труд – их отправляют на работы, вредные для здоровья, не предоставляя им никакой защиты. Один из заключенных, осужденный за контрабанду мобильных телефонов, заявил, что его принуждали работать с химикатами без защитных очков и маски, защищающей органы дыхания.
Общее количество бастующих установить сложно, поскольку контакт с ними, как и с организаторами забастовки, ограничен, однако известно, что в тюрьме Южной Каролины бастуют 90 человек. По оценкам правозащитника Алекса Фридмана, в этой акции могли принять участие около 24 000 человек.
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