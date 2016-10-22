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Байден: очень хочется побить Трампа

Байден: очень хочется побить Трампа
Джозеф Байден заявил о том, что, если бы в свое время он не учился в одной школе с нынешним кандидатом в президенты США, он уже давно бы «надавал ему тумаков».

Как информирует replyua.net со ссылкой на американские источники, в интервью журналистам вице-президент Соединенных Штатов заявил о том, что его уже давно не покидает желание ударить Дональда Трампа, однако останавливает тот факт, что с этим человеком он учился в одной школе. «Журналисты нередко спрашивали меня о том, не хочу ли я провести теледебаты с Дональдом Трампом. Нет, этого я не хочу, но мне хочется снова оказаться в школе, отвести Трампа за спортивный зал и… вот чего мне очень хочется», отметил вице-президент. Также Байден подчеркнул, что этот человек «много из себя строит» - будучи очень известным и богатым, он уверен, что ему дозволено абсолютно все.

Ранее Трамп неоднократно заявлял, что сейчас американские СМИ делают все возможное и невозможное для того, чтобы очернить его перед избирателями США. Нужно отметить, что последний опрос в Штатах показал, что Трамп сократил отставание по популярности от Клинтон, и сейчас оно составляет всего четыре процента.

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