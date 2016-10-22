Путин обзавелся новым врагом

У Владимира Путина может появиться новый и очень опасный враг, и им станет Хиллари Клинтон, если ей удастся победить на президентских выборах в США. Как информирует replyua.net, об этом пишут журналисты Нью-Йорк Таймс в своей новой статье. По их словам, на последних теледебатах демократка обозначила четкую позицию – после ее прихода в Белый дом напряженность в отношениях между США и Россией сохранится, более того, отношения станут самыми напряженными за несколько десятилетий, и это будет усугубляться еще и по причине того, что у Клинтон явная личная неприязнь к Путину.
«Известный политический деятель Стивен Сестанович, который работал еще при Билле Клинтоне, заявил, что таких резких заявлений в адрес РФ не звучало со времен Рональда Рейгана, однако раньше это было только системной критикой СССР, а сейчас Клинтон направляет эту критику конкретно на президента России. Клинтон представляет президента РФ главным врагом США, причем делает это на официальном уровне, и обвиняет Путина в том, что Россия взломала электронную почту демократов», пишут журналисты в своем материале. По их словам, во время дебатов демократка неоднократно делала множество заявлений – она обвиняла РФ в бомбардировках Алеппо, в подрыве целостности Украины и других преступлениях.
«Несколько лет назад, когда Клинтон занимала должность госсекретаря США, ее отношение к России было совсем другим, и именно Клинтон была автором грандиозного «проекта перезагрузка», однако реализовать его не удалось. Сейчас мы видим, как меняется тональность заявлений демократки, и от былого желания наладить отношения между РФ и США не осталось и следа. Сама Клинтон, а также ее ближайшее окружение уже собирают компроматы, разрабатывают различные планы и думают о том, как изолировать РФ и ввести новые санкции, хотя еще даже неизвестно, кто одержит победу на президентских выборах», отмечают сотрудники известного издания. Они уверены, что со стороны Хиллари Клинтон может последовать новый вариант стратегии сдерживания, которая была сформирована еще в 1947 году во время президентства Трумэна.
«Удивительным является и то, как изменилось отношение республиканцев к России. Если «убрать» Трампа, то оно остается очень сдержанным и не доверительным, однако теперь в Республиканской партии у руля стоит Дональд Трамп, и он является главным знаменосцем, от которого зависит, куда подует ветер в случае его президентства», пишут журналисты. Они приводят заявления многих экспертов, в том числе и Стивен Коэна, американского профессора, которые говорят о том, что считать Трампа кремлевским агентом – безумие, однако эту «идею продвигала в народ именно Клинтон».
По мнению сотрудников Нью-Йорк Таймс, Хиллари Клинтон действительно затевает большую войну с Путиным, и ее заявления могут нести даже более тяжелые последствия для США, чем намерения Дональда Трампа, который, в отличие от Клинтон, действительно собирается решать проблемы мирным путем, как он сам говорит – «хорошими переговорами».
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