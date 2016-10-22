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Новый опрос: Трамп существенно сократил разрыв и догоняет Клинтон

Новый опрос: Трамп существенно сократил разрыв и догоняет Клинтон
Результаты нового опроса в Соединенных Штатах свидетельствуют о том, что, несмотря на недавний скандал, подпортивший репутацию миллиардера, Дональд Трамп продолжает сокращать свое отставание от Хиллари Клинтон, передает replyua.net. Опрос был проведен агентством Reuters совместно с компанией Ipsos в период с 14 по 20 октября, до и сразу после последнего тура теледебатов.

Трамп заручился поддержкой 40 процентов избирателей, за Хиллари Клинтон готовы проголосовать 44 процента избирателей, и таким образом, Трамп существенно сократил отставание, поскольку еще совсем недавно демократку готовы были поддержать на выборах 44 процента американцев, а республиканца – 37 процентов граждан. Однако даже сторонники Дональда Трампа в ходе опроса заявили о том, что миллиардер осуществлял насильственные действия по отношению к десяткам женщин.

Так высказались 63 процента опрошенных, однако многие из них, несмотря на секс-скандал, также заявили, что будут голосовать за Трампа. Нужно отметить, что у Трампа самое большое число сторонников среди белых мужчин среднего возраста, а вот за Клинтон собираются голосовать почти все жительницы США.

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