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Дипломат: дебаты с явными признаками неадекватности

Дипломат: дебаты с явными признаками неадекватности
В третьем туре теледебатов в США снова одержала победу Хиллари Клинтон, но нужно отметить, что популист с явными признаками неадекватности является огромной угрозой для США и не только – Трамп угрожает всему миру. Как информирует replyua.net, об этом в блоге на Новом времени пишет Владимир Огрызко, бывший министр иностранных дел Украины.

По его словам, из прошедших дебатов можно сделать некоторые выводы – Трамп так и остается кандидатом, и это совершенно правильно и справедливо, как для США, так и для стран-союзников. «Нельзя ставить во главе государства человека с явными признаками неадекватности, человека, который не имеет за плечами опыта ведения внешней политики, а также популиста», отмечает Огрызко.

Кроме того, теледебаты, закончившиеся несколько часов назад, по мнению дипломата, уже вселяют надежду, что американцы - люди умные и смогут сделать правильный выбор. «Трамп не сможет победить за счет белых мужчин среднего возраста, на которых он делает ставку, и результаты опросов уже показали, что Клинтон увеличивает отрыв от республиканца», добавляет дипломат.

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