Сегодня пройдет последний тур дебатов Трампа и Клинтон

19 октября пройдет третий и заключительный тур дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, а вести теледебаты будет один из самых популярных ведущих телеканала Фокс Ньюз Крис Уоллес, информирует replyua.net. Дебаты начнутся в восемь часов вечера по времени восточного побережья Штатов, и они станут решающими для обоих кандидатов в президенты.
А уже через двадцать дней по всем городам Соединенных Штатов состоятся выборы, результаты которых ждут не только жители США, но и многих других стран. На последних теледебатах, отмечают эксперты, преимущество будет не у Клинтон, а у Трампа, поскольку миллиардер выступит на своей площадке – кандидаты приедут в Лас-Вегас, где Трамп активно развивал свой бизнес. Дискутировать Трамп и Клинтон будут в одном из университетов.
Преимуществ у Трампа будет достаточно – помимо выступления на «своей земле», теледебаты будут транслироваться Фокс Ньюз – компанией, которая всегда поддерживала республиканцев. Напомним, что по популярности Клинтон по-прежнему обгоняет Трампа, и, согласно результатам последних опросов, опережает его на 5-7 пунктов.
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